Lulu Santos narra ‘passo a passo’ da relação com marido em novo disco

Lulu Santos deu detalhes nesta quinta-feira, 23, de seu próximo disco, Pra Sempre, que será lançado nesta sexta 24. “Ter exposto minha orientação afetiva/sexual nos dias de hoje talvez tenha sido o ato mais político de minha vida e também obra”, escreveu o cantor em seu perfil no Instagram. Lulu revelou o relacionamento com o modelo Clebson Teixeira em julho do ano passado, nas redes sociais.

“Amanhã sai Pra Sempre, o álbum de casamento que narra o passo a passo desta relação, as estações da paixão. Provavelmente são as melhores e mais emocionantes canções que fiz nos últimos anos porque motivo e assunto não me faltaram”, terminou o cantor.

Em janeiro, Lulu foi pedido em casamento por Clebson durante um show no Rio de Janeiro. Os dois assinaram termo de união estável em abril.