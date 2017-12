Lulu Santos alfineta Anitta: ‘A MPB regrediu. É tanta b….’

Q fique bastante claro q minha opinião sobre as letras escatológicas, pessoal , intransferível e soberana, nada tem a ver com @anitta d quem gosto e a quem respeito, muito menos com as periferias onde se continua fazendo excelente arte e vida. Respeito! Grato.

— Lulu Santos (@LuluSantos) December 18, 2017