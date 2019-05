Lula manda bilhete para Agnaldo Timóteo: ‘Torcendo por sua recuperação’

A notícia de que o cantor Agnaldo Timóteo, 82, está hospitalizado em estado grave chegou ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso na sede da Polícia Federal, em Curitiba, desde abril do ano passado. Nesta quarta-feira, 29, a página do cantor no Instagram publicou um bilhete enviado a ele pelo petista. “Fiquei sabendo do seu problema de saúde, este bilhete é para dizer que estou torcendo pela sua recuperação”, escreveu o ex-presidente. “Tenha fé e acredite que Deus está olhando por você. Sorte, amigo. Que Deus lhe abençoe.”

Agnaldo Timóteo foi hospitalizado no último dia 20, com quadro de vômito, glicemia baixa e pressão alta. Foi transferido para o Hospital Geral Roberto Santos no dia 21, quando foi detectado que ele havia sofrido um princípio de acidente vascular cerebral (AVC). O boletim médico da última terça-feira 28 informou que o estado de saúde do músico era “instável” e que ele respirava sob a ajuda de aparelhos. Nesta quarta-feira, 29, um novo boletim foi divulgado, atestando uma “discreta melhora” no quadro.

A relação entre o cantor e o ex-presidente é, no mínimo, curiosa. Timóteo ingressou na política em 1982, ao ser eleito deputado federal pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). Após atritos com o então líder do partido, Leonel Brizola, migrou para o Partido Democrático Social (PDS) de Paulo Maluf. Mudou de partido várias vezes, mas sempre teve uma posição crítica da esquerda. Em 1995, chamou Lula de “incompetente” por ter perdido um dos dedos num acidente de trabalho quando era torneiro mecânico.

No entanto, em entrevista ao jornal O Globo em 2017, o cantor mostrou outro posicionamento sobre o ex-presidente. “Eu quero ir para o PT como soldado do Lula. Eu não sou PT, eu sou Lula Futebol Clube”, disse sobre as eleições de 2018. “É só o Lula me ligar que eu pego um ‘busão’ para São Paulo, vou para o meu apartamento na Rua Augusta, me barbeio e vou assinar a ficha.” Timóteo ainda acrescentou que “não existe nenhuma prova contra (Lula para que ele fosse preso)” e que ele foi “o melhor presidente que o Brasil já teve”.