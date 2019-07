Luiz Schwarcz, da Companhia das Letras, se envolve em briga na Flip

O presidente do Grupo Companhia das Letras, Luiz Schwarcz, se envolveu em uma briga nesta sexta-feira, 12, na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) antes da abertura da mesa com as escritoras Ayelet Gundar-Goshen e Ayòbámi Adébáyò, que teve mediação de Lilia M. Schwarcz, sua mulher. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o homem empurrou o editor, que respondeu dando um soco no outro.

“Um senhor me abordou e passou a me agredir verbalmente, pois — segundo ele —, no lançamento do livro Grande Sertão: Veredas em São Paulo (09/04), eu teria me recusado a entregar o livro de sua esposa ao escritor Mia Couto”, afirma Schwarcz em nota divulgada no site da Companhia das Letras. “Na minha lembrança este senhor desejava entregar pessoalmente e, mesmo que esta lembrança esteja errada, nunca entrego pessoalmente livros a autores estrangeiros, sempre indicando quem pode fazê-lo na editora.”

“Após repetir diversas vezes os xingamentos, a mesma pessoa começou a discorrer que sabia que eu sofro de depressão”, continuou o editor. “Neste momento, justamente por ser portador de depressão bipolar leve, não controlei meus sentimentos perante a agressão e o assédio e disse que teríamos que resolver aquele assunto imediatamente. Foi uma atitude infeliz da minha parte, provocada pelas repetidas agressões verbais, enquanto eu apenas aguardava o início do evento.”

“Presto esse esclarecimento, abrindo detalhes íntimos do meu temperamento, para pedir desculpas à Flip, que faz parte dos orgulhos de minha vida, e ao público. Estou triste com a minha falta de controle e optei por expressar no blog da editora este sentimento”, finalizou Schwarcz.