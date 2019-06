Ludmilla fala sobre namorada bailarina no ‘Encontro com Fátima Bernardes’

Ludmilla falou brevemente sobre o namoro com a bailarina Brunna Gonçalves nesta quarta-feira, 5, durante o Encontro com Fátima Bernardes. Questionada sobre quanto tempo faz que elas estão juntas, ela afirmou: “Já faz bastante tempo. A gente ficou a primeira vez há dois anos. Mas aí ela seguiu a vida dela e eu também. Depois a gente foi ficando muito amiga. Já faz sete meses que estamos namorando”.

Fátima Bernardes então comentou uma foto publicada pela cantora em seu perfil no Instagram em que ela aparece carregando Brunna. “E você sabia que ia causar?”, perguntou a apresentadora. “Não tanto”, respondeu Ludmilla.

Ludmilla revelou o namoro em entrevista ao colunista Leo Dias, do UOL. Brunna trabalha com Ludmilla como sua bailarina desde 2017. “Eu nunca estive tão próxima de uma pessoa tão iluminada quanto você e eu me sinto muito privilegiada por isso”, escreveu Brunna em post para parabenizar Ludmilla por seu aniversário de 24 anos, no fim de abril. “Obrigada por me tratar como se eu realmente fosse do seu sangue. Obrigada também por me fazer enxergar a vida com outros olhos!”