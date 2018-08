Ludmilla vira a queridinha do mercado publicitário

Em turnê por Portugal com a família, Ludmilla tem motivos para celebrar. No fim do ano passado, a cantora decidiu dar uma sacudida na própria imagem. Deixou as perucas de lado e assumiu os cabelos naturais, aderiu ao obrigatório discurso do “empoderamento” feminino e, de quebra, lançou o hit-chiclete Din Din Din. O resultado desse combo? Virou a queridinha do mercado publicitário. Ludmilla está atualmente em seis campanhas nacionais, anunciando de rede de telefonia a grife de roupa. Seu cachê mais que dobrou no período. Ela cobra entre 300 000 e 1 milhão de reais por anúncio, variando de acordo com as mídias, a periodicidade e a participação em eventos. “Esse resultado comercial veio depois que passei a postar mais em redes sociais”, diz. “As pessoas perceberam que meu estilo evoluiu.”