Lucio Mauro Filho homenageia a mãe após morte do pai: ‘Lutou cada segundo’

View this post on Instagram

Essa foto foi feita horas antes de meu pai sofrer o AVC que lhe colocou sob cuidados especiais durante os últimos 3 anos. Se ele resistiu tanto tempo, foi graças ao amor e dedicação dessa mulher. Minha mãe lutou cada segundo desde então, para que a vida do papai tivesse a melhor qualidade possível. Foram quase 50 anos de amor e amizade. Papai partiu no sábado à noite, como que corresse para não estragar o domingo do dia das mães. É claro que foi um domingo difícil. Depois que voltei correndo de São Paulo, fui liberar seu corpo no hospital. De lá peguei as crianças e fomos para a casa de mamãe, para poder enche-la de carinho e amor. Cercada pelos filhos e netos, ela esbanjou serenidade e mesmo sentindo o vazio da perda do velho, demonstrou uma resiliência que só os grandes seres humanos podem ter. Não dá pra desejar um feliz dia das mães, pois já estamos na segunda e não foi o que se possa chamar de um dia feliz. Mas o orgulho que tenho de ser seu filho, é do tamanho do universo. Todo dia é seu dia mãe. Agora mais que nunca! Te amo demais. Obrigado por tudo! Vamos seguir juntos essa estrada linda que papai pavimentou. 👑💗💎🌹✨