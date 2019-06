Luciano Huck: ‘Semana mais assustadora da minha vida’

Luciano Huck abriu o Caldeirão do Huck deste sábado, 29, com um relato sobre o acidente que o filho Benício, de 11 anos, sofreu. “Essa foi a semana mais difícil, mais intensa, mais assustadora de toda a minha vida”, disse.

O filho do meio de Luciano e Angélica bateu a cabeça ao praticar wakeboard em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, no fim de semana passado. Benício sofreu um traumatismo cranioencefálico, passou por cirurgia e teve alta do hospital na terça-feira 25.

Passei a semana inteira pensando em como seria o programa deste sábado. Acho que o Luciano que você vê na televisão há tanto tempo, eu, é o mesmo fora dela, é a mesma pessoa, e esta semana acho que a gente viveu a mais difícil, mais intensa, mais assustadora de toda a minha vida e da minha mulher, com certeza”, disse. “Eu queria agradecer. Primeiro agradecer a Deus pela bênção, pelo livramento, pela esperança, por nos dar fé. Queria agradecer a todos que nos escreveram, que oraram por nós, as preces, os pensamentos positivos, o carinho que a gente recebeu”, continuou.

Em seguida, Huck descreveu a sensação de ver o filho em hospitalizado: “Desesperadora é a palavra, e você ter uma chuva de boas notícias na sequência, que te enchem de esperança, acalmam, que você vê que tendo fé e acreditando as coisas podem se transformar, então muito obrigado.”

O apresentador encerrou o discurso em um tom positivo: “Eu queria celebrar a vida hoje. Eu acho que o show tem que continuar e este é um programa que celebra a vida, que celebra as boas histórias, que celebra as pessoas, que celebra o lado bom da vida”, afirmou.