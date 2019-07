Luciano Huck publica foto de Benício usando capacete: “De volta ao mar”

O apresentador Luciano Huck publicou em seu Instagram, nesta sexta-feira, 26, uma foto de seu filho Benício utilizando capacete para informar que ele já está apto a praticar wakeboard novamente. Em junho, o garoto de 11 anos sofreu um trauma craniano enquanto praticava o esporte aquático.

“Beni está de volta ao mar. Mas, agora, ele e seu inseparável capacete”, escreveu o apresentador. De férias na Grécia com a família, ele também utilizou a publicação para agradecer. “Muito gratos, abençoados e felizes”, afirmou.

Huck fez questão de alertar, novamente, para a importância do uso de capacete em atividades esportivas. “A linha que separada a felicidade do caos é muito tênue”, afirmou o global. “Por isso, vamos reforçar cada vez mais: insistam que seus filhos usem capacete nas atividades de lazer, bicicleta, skate, patinete, surf, wakeboard, esqui, carrinho de rolemã e por aí vai.”

No dia 22 de junho, Benício sofreu um trauma craniano após se desequilibrar na prancha ao praticar wakeboard. Ele passou por uma neurocirurgia no hospital Copa Star, em Copacabana, zona sul da capital fluminense, e recebeu alta da UTI no dia 24.

Após o susto, o apresentador do Caldeirão do Huck chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar uma imagem que mostrava o afundamento do crânio do filho. Ele utilizou a publicação para ressaltar a importância do uso de equipamentos de proteção durante a prática de esportes. “Aprenda o que nós aprendemos: sempre use capacete. O que importa é a segurança de quem a gente ama”, escreveu na sequência de stories em seu Instagram.