Luciano Huck para Neymar e Marquezine: ‘Gostamos de vocês juntos’

A festa de aniversário estelar de Neymar em Paris contou com uma declaração de Luciano Huck. “Gostamos de vocês juntos”, escreveu o apresentador em uma foto publicada na ferramenta stories do Instagram para o jogador e a namorada, Bruna Marquezine, durante a celebração. Na imagem, o casal do vai-e-vem aparece ao lado de Huck e Angélica em roupas de gala usadas na festa em comemoração dos 26 anos de Neymar.

Na madrugada desta segunda-feira, o jogador reuniu amigos e familiares em Paris. Nomes como o fenômeno Ronaldo, a filha d Xuxa, Sasha Meneghel, e o cantor colombiano Maluma também participaram da festa.

Neymar e Bruna Marquezine reataram o relacionamento durante as festas de Ano Novo em Fernando de Noronha. O casal não era visto junto desde então. Enquanto ele joga para o Paris Saint-Germain, a atriz participa das gravações da atual novela das sete da Globo, Deus Salve o Rei.