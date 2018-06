Luciana Gimenez se revolta com comentários sobre peso: ‘Gente chata’

Luciana Gimenez postou vídeos no Instagram Stories na noite de domingo para responder comentários sobre o seu peso. A apresentadora aproveitou o feriado prolongado em um complexo residencial em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Depois de postar fotos de biquíni, Luciana desabafou sobre seguidores que opinaram que ela está magra demais.

“Como tem gente chata nesse Instagram. Se vocês falarem alguma coisa do meu peso, qualquer coisa, eu vou bloquear. Povo chato, cara. Vai encher o saco de outro. Não aguento isso. Tenho mais o que fazer da minha vida”, afirmou na rede social. “Juro que queria falar outra coisa, mas resolvi não falar, porque sou uma moça educada, uma boa mãe, mas a vontade era de mandar…. Entendeu?”

Durante o desabafo, Luciana ainda afirmou que irá bloquear os seguidores que continuarem comentando sobre o seu corpo na rede social. “Se falar ‘engorda um pouquinho’, ‘está magra demais’, ‘está feia’, ‘osso’, ‘caveira’, você nunca mais vai me ver, porque eu bloqueio cada um de vocês. Não me dá o trabalho, porque estou com preguiça”, afirmou.