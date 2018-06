Luciana Gimenez se incomodou com os comentários que recebeu no Instagram depois de postar uma foto com o filho Lucas e o cantor Mick Jagger, neste domingo. “Logo hoje você postou essa foto?”, escreveu um usuário. “Tá explicado o empate do Brasil”, comentou outro, brincando com a fama de “pé frio” do vocalista dos The Rolling Stones.

Em um vídeo publicado no Instagram Stories, Luciana reagiu aos comentários. “Aí, começa a brincadeira. O Brasil joga mal e o azarado é o outro, que está lá, lindo e maravilho, fazendo show, rico. Não tenho a menor paciência para vocês. Bullying é uma m***”, afirmou.

Na Copa do Mundo de 2014, Jagger esteve no Mineirão e assistiu à derrota histórica do Brasil para a Alemanha por 7×1. Mesmo em turnê pela Europa, o cantor foi culpado pelo fraco desempenho da Seleção contra a Suíça, no jogo que terminou empatado em 1×1.