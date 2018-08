Luciana Gimenez: homenagem a ex-marido e seis ‘selfies’

A apresentadora Luciana Gimenez usou sua conta no Instagram dar parabéns ao seu ex Marcelo de Carvalho, por seu aniversário nesta quarta-feira, 1º. “Feliz aniversário, Gordo!”, escreveu a apresentadora, junto com as hashtags #Família e #FriendsForever – o equivalente a “amigos para sempre” em inglês.

O casal se separou em março deste ano, após cerca de 12 anos de união.