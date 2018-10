Vídeo em que Luciana Gimenez parabeniza Bolsonaro circula nas redes

Circula nas redes sociais um vídeo em que Luciana Gimenez parabeniza Jair Bolsonaro por ter se tornado o novo presidente do Brasil. As cenas, já editadas, foram divulgadas por um perfil no Instagram. “Ontem o Brasil elegeu Jair Bolsonaro como novo presidente da República, o 38º a ocupar o cargo. Parabéns, Bolsonaro, que você consiga fazer um bom governo, unificando o país para uma democracia cada vez mais forte e uma nação cada vez mais justa”, diz.

A apresentadora ainda diz ficar “arrepiada” com a notícia e afirma que o candidato é parte da história do programa Superpop. “Desde 2010, o Bolsonaro frequenta esse palco aqui. Já é de casa”, garante, antes de chamar por um vídeo com os melhores momentos dele na atração da Rede TV!.

Segundo o canal, a gravação foi feita com antecedência, na quinta-feira, pois Luciana viaja com frequência para o exterior e deixa programas prontos. E que uma versão com a vitória de Fernando Haddad (PT) também teria sido gravada.

De acordo com apuração do blog Notícias da TV, contudo, nenhuma gravação sobre Haddad foi feita. E, em caso de vitória do petista, o programa vai exibir outra matéria, sem ligação com política.