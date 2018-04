Lucas Veloso conta história surpreendente sobre o pai no ‘Altas Horas’

Nos passos do pai, Shaolin, o humorista Lucas Veloso fez rir a plateia do programa Altas Horas, na noite de sábado. Contudo, o que mais chamou a atenção foi uma história que ele contou a Serginho Groisman sobre como seu pai ganhou espaço na TV pela primeira vez.

“Serginho, você sabe que o primeiro contato que a gente teve com alguém da televisão, antes dele começar na televisão, foi com você, né?”, perguntou o rapaz, antes de explicar. “Na época, existiam umas listas telefônicas que tinham todos os números do Brasil e era possível achar o número da casa do Jô Soares, por exemplo. Minha mãe foi procurando, procurando e achou o número da tua casa. Te ligou, você atendeu, falou, foi muito carinhoso, falou para onde ele devia mandar a fita com o trabalho dele.”

No mesmo programa, Veloso conta que após o acidente de carro que o pai sofreu, em 2011, sua mãe entrou em depressão. O momento delicado da família deixo o riso de lado, até que ele decidiu retomar o humor como remédio para o ambiente. “Voltei a fazer essas palhaçadas para agradá-la. Disso aí puxou o meu teatro”, conta. “Acho que todo comediante tem um motivo dentro dele que o leva a fazer o rir. O motivo quase nunca é feliz. Hoje é feliz, mas na época comecei porque o sorriso que eu queria não era de uma plateia, era o de dona Laudiceia. Então devo todos os risos que provoco à ela.”