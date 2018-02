Lucas, pós-BBB: ‘Me segurei ao máximo para não fazer besteira’

Apelidado de “noivo de Taubaté” por ostentar uma aliança na mão direita, mas dar mole para a loira Jéssica, uma personal trainer loira de Santa Catarina, o cearense Lucas não foi perdoado pelo público do Big Brother Brasil, que viu no jogo de avança-e-recua da dupla uma traição do empresário à modelo Ana Lúcia, que o esperava do lado de fora. Eliminado com 49,92% dos votos, Lucas parece ter percebido o veredicto da audiência: deixou o confinamento aos prantos, e até demorou a responder às perguntas do apresentador Tiago Leifert.

“Eu me perdi no meio do jogo”, reconheceu o brother em conversa com outra apresentadora da Globo, Ana Maria Braga, que todas as quartas de manhã recebe os insones despejados do BBB. “Eu entrei no conflito de saber que gostava mais de quem estava aqui fora me esperando, e me segurei ao máximo para não fazer uma besteira maior”, contou, num mea culpa.