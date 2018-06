Lucas Lucco surpreende ao comentar assalto ao ônibus de sua turnê

O ônibus que levava a banda e outros membros da equipe do sertanejo Lucas Lucco sofreu um assalto na madrugada desta quinta -feira, quando seguia de Patos de Minas, onde o cantor se apresentou na Fenamilho, para Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Os bandidos pararam o veículo e renderam o motorista, depois seguiram viagem com instrumentos, equipamentos e pertences pessoais dos passageiros.

Não houve feridos, mas a polícia foi acionada para investigar o assalto. Com o susto e a necessária parada, o show que o cantor sertanejo faria nesta-quinta-feira em Toledo (PR) foi transferido para sábado. Já a apresentação programada para esta sexta-feira em Umuarama, também no Paraná, segue de pé.

Em uma série de stories — vídeos ou imagens de curta duração — no Instagram, Lucas Lucco surpreendeu ao demonstrar tolerância com o crime. “No momento em que vive o país, como a gente pode julgar as pessoas? Vamos deixar para Deus o que é de Deus”, disse o cantor, ao comentar o incidente. “Essas provas são feitas para fortalecimento, e a gente está aqui para isso, para crescer.”

Lucco também afirmou ter verificado a situação da equipe depois do assalto, e disse que estão todos bem. “Nossa banda é mais que uma equipe. Quem conhece sabe que nós somos uma equipe muito unida. Já tive a oportunidade de conferir, e está tudo nos conformes.”