Luana Piovani: tranquila sobre devolução de R$ 747 mil ao MinC

Luana Piovani terá que devolver 747.000 reais ao Ministério da Cultura (MinC) pela peça O Pequeno Príncipe, realizada em 2006 com incentivo da Lei Rouanet. A notícia, divulgada na última semana pelo jornal O Globo, e confirmada a VEJA pela assessoria do órgão, no entanto, não abalou a atriz.

Durante transmissão ao vivo em seu canal do YouTube, Luana Sem Freio, ela afirmou estar tranquila: “Nós temos todos os documentos guardados. Eu confio na nossa ‘chatice’ de ter exigido que as coisas estivessem corretas”. De acordo com o Ministério da Cultura, Luana foi notificada nesta segunda-feira.

A atriz terá até dez dias corridos para recorrer da decisão. O MinC afirma ter encontrado divergências entre as notas fiscais e a relação de pagamentos apresentada ao órgão. A suposta tranquilidade, contudo, não impediu a atriz de contestar a medida: “Tem uma coisa que eu acho estranha nisso. Diz que eu tenho que devolver o valor do projeto todo, como se nós não tivéssemos prestado nenhum tipo de conta”.

“De qualquer maneira, nós temos que ficar felizes porque o Rio está sob intervenção, o Brasil inteiro estava no Carnaval e o Ministério Público trabalhando”, concluiu a atriz, aproveitando a oportunidade para alfinetar a política brasileira, um de seus temas preferidos nas redes sociais.