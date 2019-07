Luana Piovani rebate Britto Jr: ‘Mulheres não precisam de homens’

A atriz Luana Piovani utilizou seu Instagram nesta terça-feira, 30, para rebater um comentário do apresentador Britto Jr. “Oi, querido Britto, estava de férias sendo feliz. Agradeço suas palavras, mas mulheres maravilhosas não precisam de homens, precisam ser feliz! Sou muito! E quanto ao termo ‘maricas’, sou muito feliz rodeada de pessoas da comunidade LGBTQ+ que merece todo nosso respeito”, escreveu em seus stories.

Na semana anterior, Britto havia compartilhado uma notícia sobre o divórcio entre Luana e o surfista Pedro Scooby, afirmando que ela precisava de um homem de verdade. “A bela Luana Piovani que me perdoe, mas ela está precisando de um homem de verdade em sua vida. Eu sei que está cada vez mais difícil, com tantos caras virando maricas. É direito deles. mas mulheres maravilhosas acabam ficando sem parceiros, por falta de héteros no mercado.”

O apresentador imediatamente sofreu represálias dos internautas, que apontaram a fala como misógina e criticaram o uso do termo “maricas”, tido como homofóbico. Britto, então, rebateu, afirmando que “LGBTs não aceitam homens que gostam de mulher”. Em nota, afirmou que “ser heterossexual parece ser por si só uma ofensa moral”.

Foi só eu dar uma força pra Luana Piovane que surgiram várias pessoas preconceituosas invertendo tudo e me chamando de machista… — Britto Jr. (@brittojr) July 24, 2019