Luana Piovani: ‘Para mim, a monogamia é um sacrifício’

Separada de Pedro Scooby há alguns meses, é ao lado do surfista que Luana Piovani aparece no episódio de seu programa que trata de monogamia, que vai ao ar nesta terça-feira, no canal pago E!. A apresentadora do Luana É de Lua sai para jantar com o então marido – a atração foi gravada quando eles ainda eram um casal, muito antes de o rapaz começar a namorar Anitta e criar uma verdadeira novela, com troca de farpas entre as partes -, se reúne para conversar sobre relacionamentos e até cria um perfil em um site para quem busca relações com menos amarras.

Entre uma coisa e outra, Luana afirma que se entrega quando está em um relacionamento, mas, ao mesmo tempo, ser monogâmica, ou seja, estar com apenas uma pessoa, é um sacrifício para ela. “É um esforço que eu faço, porque eu sempre seduzi, sempre gostei disso e eu sempre tive muita oferta”, diz. “Eu sempre tive uma vida desse jeito. Então se esse acordo é rompido, eu falo: ‘Eu estou me sacrificando e ele não’.”

A atriz recebe convidados para falar sobre o assunto: a também atriz Maria Flor com o marido, o ator Emanuel Aragão, o artista Bruno Bogossian, conhecido como BR, e a psicanalista Regina Navarro Lins. “Eu acho que o sexo é uma coisa muito íntima. Para mim é, mas eu sou muito careta nesse sentido. Para mim quando eu faço sexo com alguém é porque realmente eu estou ali já engajada naquela coisa”, diz Maria Flor.

No jantar com Scooby, Luana pergunta se ele já gostou de duas meninas ao mesmo tempo. “Já, já. Meu coração é grande”, diz o surfista, ao que a apresentadora responde com surpresa. “Mas nunca gostei de duas mulheres pensando: eu gostaria de ter essas duas mulheres ao mesmo tempo, mas mais de estar confuso sobre com quem eu queria ficar.”

Luana e Scooby ficaram juntos por cerca de oito anos e tiveram três filhos, Dom, Bem e Liz. Eles chegaram a se separar em 2016, por três meses, mas reataram. Em março de 2019, porém, Luana confirmou que o casamento tinha chegado ao fim. No começo de junho, o surfista viajou com Anitta, com quem engatou um namoro.