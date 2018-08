Luana Piovani e marido mostram”festinha íntima” nas redes sociais

O casal Pedro Scooby e Luana Piovani compartilhou momentos íntimos com seus seguidores do Instagram, na madrugada deste sábado (18). A “festinhado do céu”, como o surfista apelidou a noite do casal, teve vídeos da atriz usando lingerie, taças de champagne e música.

Para ela, é um momento de celebração da relação. “Depois de uma vida de casado, filho, rotina, convivência, a gente tem uma tendência a não prestar atenção nas pequenas coisas, a não valorizar os detalhes e a não celebrar a escolha diária de ser casado”, contou ela.

No stories publicado por Scooby, os seguidores do casal se dividiram entre elogios a Luana e ao par, e críticas pela exposição exagerada.