Luana Piovani é furtada em Portugal: ‘Perdi meu vestidinho de couro’

Luana Piovani realmente não dá sorte. Morando há mais de um ano em Portugal a atriz foi furtada neste fim de semana e teve todos os seus pertences levados pelo assaltante. “Perdi meu vestidinho maravilhoso de couro que eu ia sair hoje à noite, mas nós vamos as compras. Foram os anéis, os dedos estão todos aqui”, disse a atriz em suas redes sociais.

A ex de Pedro Scooby passeava pelo Mercado da Ribeira em Lisboa quando sofreu o furto. “Dei mole, muito mirim, muito amadora. Acostumada a Portugal, um ano aqui, ainda não tinha vindo no mercado da Ribeira desde que me mudei, deu ruim, me roubaram”, completou a atriz, indignada.

Luana já tomou as devidas providencias e cancelou os cartões de crédito. “Só espero que essa pessoa que fez essa ação desprezível apodreça no inferno”, azarou.

Vale lembrar que a atriz se mudou para o país português exatamente por esse motivo: os excessos de assalto e a violência que acontecem no Brasil.

Em entrevista à VEJA em maio do ano passado, Luana disse que estava feliz com a segurança que o país possibilitava para ela e aos filhos: “O país é bonito, tranquilo, confortável, ensolarado. Quando precisei de tratamento médico, fui bem atendida em um hospital público. Ninguém me assedia na rua. Estou ali cuidando de mim, dos meus filhos. Tenho uma vida de dona de casa que nunca tive. Em Portugal, tudo é tão digno que nem ligo para a política. Todos os meus cabelos brancos foi o Brasil que me deu.” Mas o vestidinho de couro foi Portugal que tirou dela.