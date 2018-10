Lua Leça, esposa de Maria Gadú, anuncia gravidez: ‘Sonho de duas mulheres’

A esposa da cantora Maria Gadú, a produtora pernambucana Lua Leça, anunciou, no final de semana, que está grávida. Por meio do Instagram, Lua compartilhou uma imagem de sua barriga com a legenda: “Sobre o sonho de duas mulheres”.

Maria Gadú e Lua estão juntas desde 2013. As duas se casaram em São Paulo, em junho de 2017, em uma cerimônia para amigos e agora esperam o primeiro filho do casal.

“Tá falando sério?”, comentou a cantora Sandy na foto postada por Lua. “Conta para nós! Está rolando mesmo?”, enfatizou Júnior Lima na mesma postagem. Preta Gil, Fernanda Paes Leme, Liniker, Gaby Amarantos e Nathalia Dill foram algumas das personalidades que também parabenizaram o casal na rede social.