Antes da música, da bebida e da comida, as artes plásticas. Idealizado pelo empresário boa-praça Rogério Andrade, cuja barba desce até a altura do peito, o estabelecimento obriga os visitantes a circular por uma galeria de arte contemporânea com foco em desenho e pintura até encontrar uma mesa. “Do ponto de vista empresarial, faria mais sentido montar o bar na frente, perto da rua, para atrair mais gente”, diz Andrade. “Mas nossa meta maior é promover a cultura.” O empreendimento tomou emprestado o nome do movimento underground de artes visuais que surgiu em Los Angeles, na Califórnia, no fim dos anos 1970, em oposição à dita alta cultura. Com paredes grafitadas e cadeiras com encosto de vime, o bar se espalha por uma varanda e um terraço cercado por bananeiras e protegido por um enorme toldo. Às quartas, a trilha sonora, a partir das 20h, fica a cargo de um DJ entusiasta da soul music e da MPB. De quinta a sábado, quem responde pela música são bandas de jazz, blues, rock e pop, que sobem ao palco improvisado entre as mesas por volta das 22h. Aos domingos, uma grande roda de samba toma conta do ambiente assim que escurece (os ingressos custam R$ 10,00). A conversa animada é movida a cerveja Heineken e Eisenbahn (R$ 11,90 cada uma; de 600 mililitros) ou a drinques sem grandes invencionices. O mojito da casa leva rum, suco de limão, morango, hortelã, água com gás e sorbet de morango (R$ 24,00). O coquetel que homenageia o escultor catalão Joan Miró combina vodca, suco de limão e xarope de gengibre (R$ 17,00). Para petiscar, têm boa saída as almôndegas ao molho pomodoro (R$ 34,90) e os bolinhos de arroz levemente apimentados com geleia de pimenta (R$ 28,90). Boas opções para fomes maiores são o hambúrguer larica do artista (R$ 23,90), montado com um disco de 180 gramas de carne bovina, rúcula, cebola caramelada, provolone, tomate, bacon e maionese de gengibre, e o filé-mignon com creme de aspargo, palmito e vinho tinto (R$ 49,90). Rua 115, 1684, Setor Sul, ☎ 98146-8386 (108 lugares). 19h/2h (dom. 18h/1h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2016.

