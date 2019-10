Lollapalooza terá Guns N´ Roses, Pabllo Vittar e Lana Del Rey; veja lista

O Lollapalooza divulgou nesta quita-feira, 10, a lista completa das atrações para a edição de 2020. Entre os destaques, estão Guns N´ Roses, Travis Scott, The Strokes, Lana Del Rey, Martin Garrix e Gwen Stefani. Entre as atrações, Pabllo Vittar, Jão, Emicida, Djonga, Hashid, Clarice Falcão e Silva. O festival ocorre nos dias 3, 4 e 5 de abril do ano que vem no Autódromo de Interlagos, Zona Sul de São Paulo.

O dia tão sonhado chegou: SAIU O LINE UP, GALERA!!!

