Lollapalooza anuncia datas da edição de 2019

A organização do Lollapalooza Brasil anunciou nesta quinta-feira as datas da edição de 2019 do festival. O evento acontecerá dias 5, 6 e 7 de abril, em São Paulo. Ainda não foi confirmado o local dos shows – desde a edição de 2014, eles acontecem no Autódromo de Interlagos.

Em 2018, quando o festival também teve três dias, as atrações principais foram Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam e The Killers. Nomes como Foo Fighters, Arctic Monkeys, The Black Keys, Muse, Arcade Fire, Soundgarden Robert Plant, Metallica e Eminem já passaram pelo evento desde sua primeira edição brasileira, em 2012.