Lollapalooza 2019 terá Arctic Monkeys, Kendrick Lamar e Tribalistas

O Lollapalooza divulgou nesta quarta-feira 21 a lista completa das atrações para a edição de 2019. Entre os destaques, estão os artistas Sam Smith, Kendrick Lammar, Lenny Kravitz, Post Malone e as bandas Arctic Monkeys, Twenty One Pilots e The 1975. Entre os artistas nacionais, os Tribalistas, são listados como um dos headliners – como são chamadas as atrações principais dos festivais. Outros nomes são Liniker e os Caramelows e Gabriel, O Pensador e Mallu Magalhães. O festival acontece entre os dias 5 a 7 de abril do próximo ano, no Autódromo de Interlagos, Zona Sul de São Paulo.

Era lineup que você queria? Então tá na mão. Se liga nas atrações, combine com seus amigos e, claro, garanta já o seu ingresso. Lembrando que já estamos no lote 2 do Lolla Pass, e que os benefícios para clientes dos cartões @Bradesco e @falanext continuam de pé! pic.twitter.com/EQMFH9cbpz — Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) November 21, 2018

Os ingressos para assistir aos três dias de shows já estão no 2º lote de vendas, e custam a partir de 900 reais (meia-entrada). As entradas podem ser compradas online com taxa de conveniência ou na bilheteria oficial, no Citibank Hall da capital paulista, e ainda no Teatro Cetip também em São Paulo ou nas unidades do Km de Vantagens Hall do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte.

Quem quiser descontos, mas não tiver carteirinha de estudante, pode contar, novamente, com uma parceria entre o festival e o Criança Esperança, que diminui o valor dos ingressos em 45% no Lolla Day (ingresso diário) ou no Lolla Pass (ingresso para os três dias), de acordo com o valor doado.

Por enquanto, a organização do evento ainda não divulgou a data de cada uma das atrações e também não liberou a venda de ingressos para um único dia.