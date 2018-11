“Comer é uma experiência” e “Come-se com os olhos”. Aqui, essas manjadas frases do universo gastronômico costumam fazer sentido. Na lista dos endereços mais refinados da cidade, o L’Ô Restaurante tem pé-direito alto, amplo e aconchegante espaço de bar e mesas num mezanino com vista privilegiada para um enorme painel artístico. A ambientação especial da casa ainda é reforçada pelo olhar atento de seu dono. Formado em hotelaria, Agustín Herrero, catalão radicado em Fortaleza, costuma supervisionar o salão e atuar como um bom anfitrião. Na cozinha, quem garante a bela apresentação das receitas, salpicadas com ingredientes regionais e criatividade, é o chef Júnior Souza. Ele assina entradas como o car paccio de polvo confitado, servido com folhas verdes regadas de azeite de ervas (R$ 36,00). No rol de pratos principais, há camarão grelhado com gengibre e molho curry, guarnecido de nhoque de mandioquinha recheado com purê de banana-da-terra (R$ 92,00). Em outro preparo, o carré de cordeiro ao agridoce de mel de engenho vai à mesa com crosta de castanha, escoltado por cuscuz com passas (R$ 106,00). Para fechar a refeição, peça a compota de manga levemente apimentada com sorvete de tapioca e coco laminado (R$ 19,00). Nos almoços de sexta, o restaurante tem menu executivo com entrada, prato e sobremesa por R$ 59,50. Avenida Pessoa Anta, 217, Praia de Iracema, ☎ 3265-2288 (140 lugares). 19h/0h (sex. 12h/15h e 19h/0h; fecha dom.). Aberto em 2008. $$$

2º lugar: Oui Bistrô

3º lugar: D’abelle Bistrô

+ VEJA COMER & BEBER FORTALEZA 2018/2019: conheça os melhores endereços gastronômicos da cidade