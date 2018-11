Livro ‘The Handmaid’s Tale’ ganhará continuação em 2019

A escritora Margareth Atwood anunciou, nesta quarta-feira, que o livro The Handmaid’s Tale (publicado como O Conto da Aia no Brasil, pela editora Rocco) ganhará uma continuação em setembro de 2019. A história, lançada originalmente em 1985, ganhou maior popularidade com a adaptação para a série do serviço de streaming Hulu protagonizada por Elizabeth Moss, exibida no Brasil pelo Paramount Channel.

A continuação, intitulada de The Testaments em inglês, é ambientada quinze anos depois do final do primeiro livro com três personagens femininas como narradoras. “Tudo que vocês já perguntaram sobre Gilead e seus funcionamentos internos é inspiração para esse livro. Bom, quase tudo! A outra inspiração é o mundo em que vivemos hoje”, declarou Margareth em um texto publicado pela editora britânica Penguin.

“Desde a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, Handmaid’s se tornou um simbolo dos direitos das mulheres, contra a misoginia”, declarou a editora no anúncio. O livro será lançado mundialmente no dia 10 de setembro do próximo ano.

A premiada série voltará para uma terceira temporada em 2019.