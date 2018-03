Livro infantil que exalta Hitler como ‘grande líder’ é retirado do mercado

Um livro infantil que pintava Adolf Hitler como um “grande líder” foi retirado do mercado. Publicado em 2016 pela editora indiana Pegasus, o título apresentava às crianças 11 biografias de líderes que “dedicaram sua vida para melhorar seu país e nação”, e vinha recebendo duras críticas por equiparar os feitos do ditador nazista aos de outras personalidades notáveis, como Mahatma Gandhi e Nelson Mandela.

Em entrevista ao The New York Times no início de março, Annshu Juneja, responsável pela editora, defendeu a inclusão de Hitler no livro: “Seu perfil de liderança e habilidade discursiva influenciaram massas. Nós não estamos discutindo suas visões ou atitudes, nem se ele foi um bom ou mau líder, apenas o quão poderoso ele era como um”. O nazista aparecia também na capa do livro, ao lado de Barack Obama.

Ao The Guardian, o rabino Abraham Cooper – um dos líderes do judaismo nos Estados Unidos — rebateu a afirmação. “Adolf Hitler era um visionário, sua visão quase destruiu nosso planeta, começou a II Guerra Mundial, que deixou dezenas de milhões de mortos e assassinou seis milhões de judeus”, disse ele, acrescentando que o livro traria “lágrimas de alegria” aos nazistas e seus herdeiros, os neo-nazistas.