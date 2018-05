Livro infantil de George R.R. Martin vai ganhar animação

O livro infantil O Dragão de Gelo (Casa da Palavra), de George R.R. Martin, será adaptado para um filme de animação pela Warner Animation Group, segundo o site da revista The Hollywood Reporter. O criador da série As Crônicas de Gelo e Fogo, que inspirou a série da HBO Game of Thrones, será um dos produtores do longa e, possivelmente, um dos roteiristas, mas isso ainda não está confirmado.

O livro de fantasia conta a história de Adara, uma garotinha que tem uma conexão especial com um mítico dragão de gelo temido por todos. Quando a fazenda onde a jovem mora é ameaçada por um grupo de dragões de fogo, ela se une ao amigo para tentar salvar o local.

Martin continua a escrever o sexto livro da saga As Crônicas de Gelo e Fogo, que não deve ser publicado em 2018. O britânico anunciou em abril, porém, outro lançamento: Fire and Blood, que contará uma parte da história da família Targaryen em Westeros. A trama chega às livrarias gringas em 20 de novembro.