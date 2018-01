Livro futurista do autor de ‘Game of Thrones’ é adaptado para TV

Com a última temporada de Game of Thrones anunciada para 2019 pela HBO, muitos produtores estão de olho em outras histórias do escritor George R.R. Martin que poderiam ser adaptadas para televisão. O canal SyFy e a Netflix já se adiantaram e garantiram a produção da ficção científica Nightflyers, baseada em uma novela (inédita no Brasil) publicada pelo americano em 1980, 16 anos antes de lançar os livros da série As Crônicas de Gelo e Fogo. A série será exibida no canal SyFy nos Estados Unidos e na Netflix no resto do mundo.

A trama futurista se passa dentro de uma nave espacial, cuja tripulação viaja aos rincões da galáxia para entrar em contato com alienígenas que podem ter a chave para salvar a humanidade da destruição. A protagonista é Melantha Jhirl (que será vivida por Jodie Turner-Smith), descrita pelo autor como “uma humana geneticamente melhorada do planeta Prometheus, mais veloz, inteligente e forte que um terráqueo”.

O nome mais conhecido do elenco é o de Gretchen Mol (da série Boardwalk Empire). A produção, que será filmada na Irlanda, ainda não tem data de estreia definida.