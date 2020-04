Lives de sertanejos deixam Beyoncé comendo poeira; confira próximos shows

Durante quase dois anos, o show histórico de Beyoncé na edição de 2018 do badalado Festival Coachella segurou com louvor o título de live com mais acessos simultâneos no YouTube, com 458 000 pessoas plugadas ao mesmo tempo. Mas a moda das lives sertanejas durante a quarentena fez a gigante do R&B comer poeira. Em uma semana, a marca foi batida três vezes por artistas brasileiros, derrubando a diva do pódio – que agora é dominado pela sofrência.

Marília Mendonça, a nova campeã, arrastou uma multidão de 3,2 milhões de pessoas na noite da quarta-feira, 8. É sete vezes mais gente que os 458 000 espectadores conquistados por Beyoncé em 2018. Seguem-se a Marília a dupla Jorge e Matheus, com 3,1 milhões, e Gusttavo Lima, o primeiro a bater a marca da estrela internacional, com 750 mil.

Não será surpresa, porém, se a rainha da sofrência for superada nos próximos dias. O próprio Gusttavo Lima, atual terceiro colocado no ranking, tratou de agendar outra apresentação para tentar reconquistar seu lugar no topo. A live está prevista para o próximo sábado, 11, e será transmitida pelo YouTube. Além dele, outros músicos brasileiros de diversos gêneros aderiram à iniciativa e têm shows online agendados para os próximos dias.

Confira a programação:

Péricles

Quinta-Feira, 9 de abril, às 20h

Onde: YouTube

DJ Pedro Sampaio

Quinta-Feira, 9 de abril, às 20h

Onde: YouTube

Bruno e Marrone

Quinta-Feira, 9 de abril, às 21h

Onde: YouTube

Marcos e Belutti

Sexta-Feira, 10 de abril, às 19h

Onde: YouTube

Matheus e Kauan

Sábado, 11 de abril, às 16h

Onde: YouTube

DJ Kevin

Sábado, 11 de abril, às 16h

Onde: YouTube

Jads & Jadson

Sábado, 11 de abril, às 17h

Onde: Instagram

Gusttavo Lima

Sábado, 11 de abril, às 20h

Onde: YouTube

Turma do Pagode

Domingo, 12 de abril, às 16h

Onde: YouTube e Instagram

Zé Neto & Cristiano

Domingo, 12 de abril, às 18h

Onde: YouTube

Revelação

Quarta-Feira, 15 de abril, às 21:30h

Onde: YouTube

Felipe Araújo

Sexta-feira, 17 de abril, às 20h

Onde: YouTube e Facebook

Alexandre Pires

Sábado, 18 de abril, às 16h

Onde: YouTube

Bruno e Barreto

Sábado, 18 de abril, às 16h

Onde: YouTube

Wesley Safadão

Sábado, 18 de abril, às 20h

Onde: YouTube

Ferrugem

Domingo, 19 de abril, às 16h

Onde: YouTube e Instagram

Henrique & Juliano

Domingo, 19 de abril, às 18h

Onde: YouTube

João Bosco e Vinícius

Segunda-feira, 20 de abril, às 21h

Onde: YouTube

Rick e Renner

Sábado, 25 de abril, às 16h

Onde: YouTube

Gustavo Mioto

Sábado, 25 de abril, às 20h

Onde: YouTube

Calcinha Preta

Sábado, 30 de abril, horário ainda não Informado

Onde: YouTube