Lives da semana: Grande Encontro, Karol Conká e Péricles estão na agenda

A agenda de lives da primeira semana de julho está bastante eclética. Nesta sexta-feira, Karol Conká apresentará nova música em uma live em seu canal oficial. No sábado, é a vez de Péricles homenagear os grandes pagodeiros dos anos 1980 e, no domingo, o trio formado por Geraldo Azevedo, Alceu Valença e Elba Ramalho fará sua primeira live dentro do projeto Grande Encontro. O trio tocará ao vivo em um teatro no Rio de Janeiro. Confira a seguir a agenda da semana de 3 a 9 de julho:

Sexta-feira, 3/7

Karol Conká

Horário: 21h

Local: YouTube oficial da artista

A cantora Karol Conká divulgará em sua live nesta sexta-feira a nova música Tempos Insanos, feito em parceria com WC no Beat. A artista contou que a faixa, composta durante a quarentena, está repleta de sentimentos que a acompanharam nos últimos dias.

Sábado, 4/7

Péricles

Horário: 18h

Local: YouTube oficial do artista

O cantor Péricles fará mais uma live neste sábado, batizada de Samba do Rei, que será uma homenagem aos grandes cantores e compositores de pagode dos anos 1980. No Instagram, o artista está pedindo aos fãs dicas de músicas daquela época para tocar.

Domingo, 5/7

O Grande Encontro com Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo.

Horário: às 21h

Local: Canal do Grande Encontro no YouTube

Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo voltam a se reunir, desta vez virtualmente, para promover mais uma edição do Grande Encontro. Esta será a primeira vez que o trio fará uma live juntos. O repertório contará com as músicas incluídas no show em formato acústico e será transmitido do palco do teatro Claro Rio, no Rio de Janeiro.

Outras lives:

Sexta-feira, 3/7

Sambô

Horário: 18h

Local: YouTube oficial do artista

Blue Note apresenta Wanda Sá e Nelson Faria

Horário: 20h

Local: YouTube oficial do Blue Note SP

Parangolé

Horário: 20h

Local: YouTube oficial do artista

Joelma

Horário: 22h45

Local: YouTube oficial da artista

Sábado – 4/7

Grupo Clareou

Horário: 15h

Local: YouTube oficial do artista

Mariana Fagundes

Horário: 16h

Local: YouTube oficial da artista

Eric Land

Horário: 16h30

Local: YouTube oficial do artista

Make U Sweat

Horário: 17h

Local: YouTube oficial do artista

Xande de Pilares

Horário: 18h

Local: YouTube oficial do artista

Lexa

Horário: 18h

Local: YouTube oficial da artista

Maiara e Maraísa

Horário: 21h30

Local: YouTube oficial das artistas

Domingo, 5/7

Harmonia do Samba

Horário: 15h

Local: YouTube oficial do artista

Fernando e Sorocaba

Horário: 16h30

Local: YouTube oficial do artista

Paula Fernandes

Horário: 17h

Local: YouTube oficial da artista

Psirico

Horário: 17h30

Local: YouTube oficial do artista

Segunda-feira, 6/7

DG3 Music com Sandra de Sá

Horário: 20h

Local: YouTube oficial do artista

Terça-feira, 7/7

Monique Pessoa

Horário: 15h

Local: YouTube oficial da artista

Turminha da Cristina Mel

Horário: 18h

Local: YouTube oficial da artista

Surf City & Friends

Horário: 19h

Local: YouTube oficial do artista

Quinta-feira, 9/7

Gustavo Viola

Horário: 18h30

Local: YouTube oficial do artista