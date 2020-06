Lives da semana: Aniversário de Gilberto Gil e festival com Gaga e Bieber

Ainda no clima junino, diversos artistas organizarão lives para celebrar o São João. Entre eles está Alceu Valença, que preparou uma festa com três dias de duração. Gilberto Gil, que completa 78 anos nesta sexta-feira, 26, vai transmitir ao vivo a festa de aniversário que fará em seu sítio, em Petrópolis, no Rio. Por fim, a ONG Global Citizen, que organizou o festival One World: Together At Home, promove um novo festival, o Global Goal – Unite For Our Future, também com a participação de Lady Gaga. Confira a seguir os destaques e a lista completa de lives da semana de 26 de junho a 2 julho.

Sexta-feira, 26/6

Fé na Festa do Gil

Horário: 20h

Local: YouTube oficial da artista

Gilberto Gil fará uma live especial para celebrar seu aniversário de 78 anos. A transmissão será feita do sítio da família em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde ele se abrigou durante a quarentena. A festa terá a participação dos filhos Nara Gil (vocal), Bem Gil (guitarras) e José Gil (percussão). Preta, que já teve Covid-19, também estará presente e Bela Gil vai cuidar da arrecadação de doações para profissionais da cena musical. Outros dois músicos que não são filhos também vão participar, são eles Mestrinho (sanfona) e Jorginho Gomes (bateria).

De sexta-feira a domingo, 26 a 28/06

São João do Alceu

Horário: 20h (sexta), 16h (sábado) e 14h (domingo)

Local: YouTube oficial do artista

Alceu Valença vai promover neste final de semana a maior live de São João, com três dias de programação. Feita em parceria com a plataforma de conteúdo e festivais de rua Pipoca, a live de Alceu terá transmissões de diferentes locais. Na sexta-feira, o show acontece em Caruaru (sexta), com a banda de pífanos Zé do Estado, o cantor Azulinho e artistas de rua, que vão mostrar sua arte diretamente do Museu do Barro e do Pátio do Forró. No sábado será a vez de Olinda, com a apresentação de artistas locais como Felipe Costa e Karol Maciel, Claudio da Rabeca e o cantor Juba. No domingo, no Rio de Janeiro, finalmente, será a vez de Alceu se apresentar. A live terá ainda uma sala especial onde o cantor poderá ver o público e conversar com eles.

Sábado, 27/6

Global Goal – Unite For Our Future – com Coldplay, Justin Bieber, Lady Gaga, Miley Cyrus, Shakira, entre outros.

Horário: às 21h

Local: Canal por assinatura TNT, Globo (após o Altas Horas), Globoplay, Multishow e também no canal oficial do evento no YouTube

Depois do festival One World: Together At Home, a ONG Global Citizen organiza mais uma mega live internacional, também com grandes artistas como Coldplay, Justin Bieber, Lady Gaga, Miley Cyrus, Shakira, Chris Rock, David Beckham, Hugh Jackman, entre outros. Desta vez, o objetivo da live é conscientizar as pessoas contra as enormes injustiças que o mundo enfrenta e também os governantes pela urgência em trabalhar em conjunto para superar a pandemia de coronavírus.

Outras lives:

Sexta-feira, 26/6

Titãs

Horário: 20h

Local: YouTube

Molejo

Horário: 20h

Local: YouTube

Buteco especial de São João com Gusttavo Lima, Felipe Araújo e Jonas Esticado

Horário: 21h

Local: YouTube

Jota Pê

Horário: 20h45

Local: YouTube

Sábado – 27/6

Skank Acústico

Horário: 20h

Local: YouTube

Leandro Sapucahy

Horário: 13h

Local: YouTube

Frank Aguiar

Horário: 15h30

Local: YouTube

Rick & Renner

Horário: 16h

Local: YouTube

Simone & Simaria

Horário: 16h30

Local: YouTube

À Vontade no São João com Luan Estilizado, Edson Lima e Vicente Nery

Horário: 17h

Local: YouTube

Jorge Vercillo

Horário: 17h

Local: YouTube

Cleber & Cauan

Horário: 19h

Local: YouTube

Mastruz Com Leite

Horário: 19h

Local: YouTube

Léo Magalhães

Horário: 19h

Local: YouTube

Fafá de Belém

Horário: 19h

Local: YouTube.com/sescsp

Marcos & Belutti

Horário: 19h

Local: YouTube

Festival 360 com Hungria Hip Hop, Haikaiss, Projota e Tribo da Periferia

Horário: 20h

Local: YouTube

Barões da Pisadinha

Horário: 20h

Local: YouTube

Domingo, 28/6

Landau

Horário: 15h

Local: YouTube

Acordes do Amanhã com Margareth Menezes, Marcos Lessa, Almério e Mariene Castro

Horário: 16h

Local: YouTube

Gigantes do Samba com Raça Negra e Alexandre Pires

Horário: 17h

Local: YouTube

Pride with Pablo Vittar & Friends

Horário: 17h

Local: YouTube

Solange Almeida

Horário: 17h

Local: YouTube

Milton Nascimento

Horário: 18h30

Local: YouTube

Live do Orgulho com Daniela Mercury

Horário: 18h

Local: YouTube

As Bahias e a Cozinha Mineira

Horário: 21h

Local: YouTube

Quarta-feira, 1/7

Sandra Regina

Horário: 20h

Local: YouTube

Quinta-feira, 2/7

Live Trap Show com Murilo Couto

Horário: 20h

Local: YouTube