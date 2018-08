Linda Hamilton puxa elenco feminino de novo ‘Exterminador do Futuro’

Linda Hamilton e sua icônica personagem Sarah Connor estão de volta ao universo do O Exterminador do Futuro. A atriz de 61 anos teve papel de destaque nos dois primeiros filmes da franquia, de 1984 e 1991 (O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final), e acabou substituída pela jovem Emilia Clarke no mais recente, e fracassado, episódio da série, O Exterminador do Futuro: Gênesis (2015).

Agora, Linda puxa a fila de um elenco predominantemente feminino, com Mackenzie Davis e Natalia Reyes, na primeira foto de divulgação do longa. Mackenzie, conhecida por Blade Runner 2049 e pelo episódio San Junipero, da série Black Mirror, aparece na imagem com a pele repleta de marcas, o que pode indicar que ela seja uma nova versão do robô do futuro. Já a colombiana Natalia Reyes conquista seu primeiro papel importante em Hollywood, como Dani Ramos – ainda não há detalhes sobre os perfis das personagens.

James Cameron, produtor do filme, já havia explicado que o longa, sexto da franquia, voltará às origens, continuando a linha do tempo dos dois primeiros e deixando de lado O Exterminador do Futuro 3: A Rebelião das Máquinas (2003), O Exterminador do Futuro: A Salvação (2009) e Gênesis (2015). Segundo o cineasta, os três títulos citados são realidades paralelas da saga, não interferindo na linha original.

As gravações do novo filme já começaram e a estreia está prevista para novembro de 2019. O elenco também terá, além do retorno de Arnold Schwarzenegger, nomes novos como Gabriel Luna e Diego Boneta.