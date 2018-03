Lily Allen critica atuação do movimento #MeToo: ‘Quem já foi preso?’

A cantora Lily Allen questionou a eficácia do movimento #MeToo em entrevista à revista americana Vice. O movimento surgiu em Hollywood como uma ferramenta para combater o assédio sexual na indústria do entretenimento, depois do escândalo envolvendo o produtor Harvey Weinstein. “Quem já foi preso? Quem já foi pra cadeia?”, perguntou a artista. “Se Harvey Weinstein tivesse sido acusado de 52 assassinatos, ele já estaria preso. Mas ele não está.”

Allen atribuiu a falta de resultado à forma como o movimento é conduzido: “Todo mundo diz: ‘Isso também aconteceu comigo’, mas o que eles estão fazendo a respeito? Uma humilhação pública no Twitter? Isso não muda em nada o que aconteceu”. “Parece que não estão levando as acusações a sério”, cravou ela.

A britânica está afastada dos holofotes desde que teve filhos. Ela assina os hits The Fear, 22, F*ck You e Smile, além de um cover bastante popular da música Somewhere Only We Know, da banda Keane.