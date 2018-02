Pública, TV Brasil terá desfile de campeãs com Presidente-Vampiro

Histórico pelo seu teor político, em um momento em que o país vive uma grave crise político-institucional, o desfile das escolas de samba campeãs do Carnaval do Rio, neste ano, vai ser exibido pela TV Brasil. O canal, lançado por Lula em 2007, pertence ao governo federal, hoje chefiado pelo Michel Temer, um dos “homenageados” pela Paraíso do Tuiuti, que trouxe um Presidente-Vampiro-Neoliberal com um colarinho repleto de dólares em um de seus carros alegóricos.

O desfile deve ser transmitido a partir das 20h30. Além da Tuiuti, vice-campeã do Carnaval 2018, estarão na avenida a Mocidade Independente de Padre Miguel, que ficou com o sexto lugar; a quinta colocada Mangueira e sua crítica ao prefeito-bispo Marcelo Crivella (PRB), que reduziu a verba para as escolas de samba do Rio; a Portela, na quarta posição; o Salgueiro, terceiro colocado; e a Beija-Flor, a grande campeã deste ano, com um enredo também crítico à classe política.

No desfile da Beija-Flor, que levantou as arquibancadas e repercutiu tanto ou mais do que o da Tuiuti, houve até simulação de arrastão no Rio, onde a violência, em meio à crise político-financeira, voltou a grassar.

Na Tuiuti, além do Presidente-Vampiro-Neoliberal, se destacaram os escravos amordaçados, as carteiras de trabalho usadas para atacar a Reforma Trabalhista de Michel Temer e os manifestoches, como foram chamados os passistas vestidos de camisa da CBF, inseridos dentro de um pato como aquele utilizado pela Fiesp para pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff — e manipulados por títeres, como marionetes.

A TV Brasil também vai transmitir o desfile das campeãs de São Paulo, na noite desta sexta-feira. A Globo não deve transmitir nenhum dos dois desfiles.