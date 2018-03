Liga cancela rebaixamento da Império Serrano e da Grande Rio

Pode comemorar, Juliana Paes. A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) decidiu na noite desta quarta-feira que nenhuma escola será rebaixada do Grupo Especial neste ano. A Grande Rio e a Império Serrano, que ficaram em penúltimo e último lugar, respectivamente, continuarão na categoria junto com a Unidos do Viradouro, que foi campeã da Série A (o segundo escalão) deste ano e subiu para o Grupo Especial.

A decisão foi tomada com a aprovação de doze das catorze escolas do grupo, número que já inclui a Viradouro. A Portela e a Mangueira foram as únicas a votar contra a anulação do rebaixamento. Assim, no ano que vem, 14 escolas desfilarão, e não 13. Ainda ficou definido que em 2019 e 2020, duas escolas serão rebaixadas e terá o acesso de apenas uma, garantindo a volta de apenas 12 agremiações no Carnaval de 2021.

A Grande Rio já tinha contestado o rebaixamento, após a divulgação da apuração do Carnaval do Rio. A rainha de bateria Juliana Paes fez um post explicando a situação: “Alguns dos mais entendidos sobre regulamento dizem que a escola foi duplamente ‘punida’ com a quebra do último carro. Ou perdem-se os pontos que tinham sido retirados pelo atraso (como foi feito) ou perde-se em alegorias e adereços pela alegoria que não passou. ‘Perder nas duas pontas foi injusto’, dizem outros”, escreveu a atriz no Instagram.

Em uma nota divulgada no site oficial, a Liesa afirmou que “decisão foi tomada em clima de forte emoção, com os presidentes das escolas de samba avaliando pedidos feitos pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella; do presidente da Riotur, Marcelo Alves; além das manifestações de solidariedade do governador do Estado, Luiz Fernando Pezão; do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia; e do prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis“.

No mesmo texto, o presidente da Liga, Jorge Castanheira, comentou: “Tomamos esta decisão pensando no futuro do espetáculo e as escolas concordaram, ainda, que, exceto se houver uma situação de calamidade, não mais acontecerá este tipo de alteração no regulamento”.

Pelo Instagram, a Grande Rio comemorou o resultado: “Agradecemos todas as ajudas e palavras em prol da nossa escola. Também agradecemos a está nova oportunidade”.