Lewis Hamilton vence GP da Inglaterra

O inglês Lewis Hamilton fez a festa de sua torcida e foi o vencedor do GP da Inglaterra. Hamilton contabiliza agora 80 vitórias na modalidade e está a 11 do recorde do alemão Michael Schumacher. A vitória aumentou ainda a distância do piloto para o seu rival mais direto, o finlandês Valtteri Bottas, segundo colocado na prova. Hamilton possui 223 pontos contra 184 de Bottas.

Foi uma corrida repleta de emoções, a começar pelo duelo entre o monegasco Charles LeClerc e o holandês Max Verstappen. Os dois protagonizaram emocionantes tentativas de ultrapassagem, mas LeClerc foi quem se saiu melhor: ficou na terceira colocação enquanto que o holandês alcançou apenas o quinto lugar. Verstappen protagonizou outro grande momento da disputa ao ser atingido na traseira pelo alemão Sebastian Vettel. Ele teve a traseira de seu carro abalroada pelo veículo do alemão, que levou a pior. Seu carro ficou avariado e ele acabou punido em dez segundos.

A vitória de Hamilton se deu por um golpe de estratégia do inglês. Ele e Bottas protagonizaram outro bom duelo da competição. Mas durante a entrada de um safety car, por causa do abandono da prova do italiano Antonio Giovinazzo e parou para trocar os pneus. Isso lhe deu uma vantagem contra Bottas, que permaneceu na prova com os pneus gastos. Com a vitória, Lewis Hamilton ganha pela sexta vez o GP da Inglaterra, tornando-se o maior vencedor desse circuito. A próxima disputa será daqui a duas semanas na Alemanha.