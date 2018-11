Criatividade faz parte do DNA desse pernambucano de nascença e cearense de adoção. Tanto é assim que, antes de revolucionar a gastronomia do estado, Leonardo Gonçalves trabalhou como redator publicitário por mais de uma década em algumas das maiores agências do país, entre elas a Lew’Lara\TBWA e a DPZ&T. Foi a realização do sonho de um recifense que passou a infância e a juventude em Fortaleza e, diplomado, buscou referências profissionais em São Paulo. Na metrópole, ele adquiriu gosto pela culinária e criou um blog no qual registrava suas aventuras com as panelas. “Antes disso, minha experiência nessa área era fazer churrasco e esquentar fondue”, lembra com bom humor. Sem dinheiro para ir aos melhores restaurantes da cidade, passou a repetir preparos de chefs famosos enquanto melhorava o seu arsenal de equipamentos e recebia lições técnicas de sua ex-mulher — na época, ela cursava gastronomia. Confiante na sua base de cozinheiro, Gonçalves deu adeus à publici- O CHEF DO ANO dade e trocou o caminho de um curso por um ano de intenso aprendizado com alguns dos melhores chefs do país. Nesse período, ele trabalhou com Alberto Landgraf e Rodrigo Oliveira, em São Paulo, Roberta Sudbrack, no Rio, e, em Belém, com Thiago Castanho. Encerrou o ciclo com um estágio em Lima, Peru, no premiadíssimo Central. Esse giro continental, por mais contraditório que pareça, fez com que o chef olhasse com mais carinho para o local. Quando O Mar Menino ganhou forma em Fortaleza, Gonçalves já se dedicava a garimpar ingredientes e bons produtores artesanais do Ceará para as suas ousadas criações culinárias, defendendo a bandeira de uma nova DOC, a denominação de origem cearense. Hoje, dividindo o seu tempo entre a casa de Aldeota e o seu restaurante Uru, inaugurado em Icaraizinho de Amontada no mês de maio, ele se consolida como um dos talentos da gastronomia no país. E um ex-publicitário feliz.

2º lugar: Liliane Pereira (O Banquete)

3º lugar: Van Régia (Culinária da Van)

+ VEJA COMER & BEBER FORTALEZA 2018/2019: conheça os melhores endereços gastronômicos da cidade