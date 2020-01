Leonardo DiCaprio salva homem que ficou perdido por 11 horas no mar

Leonardo DiCaprio sabe muito bem que não se abandona alguém no mar (oi, final de Titanic). Na vida real, o ator ajudou a salvar um homem que estava havia 11 horas perdido em mar aberto. O caso aconteceu em 30 de dezembro, mas foi divulgado nesta quarta-feira pelo jornal The Sun. Enquanto se despedia de 2019 com a namorada Camila Morrone e um grupo de amigos em seu iate no Caribe, DiCaprio interceptou um pedido de socorro da guarda costeira, avisando que um homem estava perdido no mar. O ator mudou sua rota e salvou o náufrago.

O indivíduo era um francês de 24 anos, que caiu de um cruzeiro depois de se embebedar e ficou à deriva por cerca de 11 horas. Após salvá-lo, DiCaprio deu comida, água e roupas para o jovem, antes de levá-lo às autoridades. Caso o ator não tivesse chegado naquele momento, as chances do francês eram mínimas. Além da hipotermia, faltava menos de uma hora para escurecer e uma tempestade chegar.

Segundo o capitão do barco de onde o homem caiu, ele tinha “uma chance em um bilhão”. A estatística fica ainda maior se for levada em conta as chances de alguém ser salvo por um astro de Hollywood.