Leonardo DiCaprio e Brad Pitt aparecem em foto do novo filme de Tarantino

Leonardo DiCaprio divulgou, nesta quarta-feira, uma imagem dele ao lado de Brad Pitt caraterizados para o novo filme do diretor Quentin Tarantino. Situado nos anos 1960, o longa Once Upon a Time in Hollywood será baseado nos crimes cometidos pelo guru Charles Manson e pelos integrantes da seita Família Manson.

De acordo com a revista americana Entertainment Weekly, DiCaprio interpretará um ator falido de Hollywood, chamado Rick Dalton, e Pitt será o seu dublê. Dalton será vizinho de Sharon Tate (Margot Robbie), a esposa de Tarantino, que foi morta pela Família Manson em 1969.

Once Upon a Time in Hollywood tem estreia marcada para o dia 9 de agosto nos Estados Unidos.