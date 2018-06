Lenda do Saci Pererê ganhará filme estrangeiro

A lenda do Saci Pererê ganhará uma versão para o cinema — e não será brasileira. A produtora britânica Hindsight Media, de O Discurso do Rei, comprou os direitos de um roteiro baseado no personagem do folclore brasileiro, segundo anunciou o site Deadline nesta segunda-feira.

A trama será escrita por Nate Atkin — que assina o filme da Netflix Um Príncipe de Natal e S. Darko – Um Conto de Donnie Darko —, em parceria com o brasileiro Rodrigo Brandão. Ainda de acordo com o site, o filme dará um toque de terror ao mito do menino de uma perna só.

O Saci é um dos principais personagens da mitologia brasileira. Segundo a lenda, o espírito era, em vida, um menino negro que cortou a própria perna para fugir da escravidão. Ele usa um capuz vermelho que o permite aparecer e desaparecer de qualquer lugar, e gosta de pregar peças e assustar os outros. Diversas produções brasileiras incorporaram a lenda, como Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, e o seriado infantil Castelo Rá-Tim-Bum.