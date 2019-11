Leia o primeiro capítulo da continuação de ‘O Conto da Aia’

–

Após o sucesso estrondoso do romance distópico O Conto da Aia, a canadense Margaret Atwood lança Os Testamentos (tradução de Simone Campos; Rocco; 448 páginas, 54,90 reais e 32,90 reais na versão digital), continuação do best-seller que vendeu 8 milhões de cópias no mundo, 145.000 das quais no Brasil nos últimos dois anos.

A nova obra se passa quinze anos após os acontecimentos do primeiro livro e é narrada por três vozes diferentes: a já conhecida Tia Lydia, que conduz o primeiro capítulo, uma adolescente criada em Gilead e uma jovem anti-Gilead que cresceu no Canadá. Quando os caminhos das três personagens se cruzam, fica evidente que o regime teocrático já não segue tão forte como fora anteriormente.

Clique aqui para ler o primeiro capítulo do livro, que chega às livrarias brasileiras em 9 de novembro pela editora Rocco.