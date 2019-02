LeBron fecha com a Warner e reacende rumores de ‘Space Jam 2’

Em 1996, Michael Jordan estrelou Space Jam: O Jogo do Século, produção que combinava técnicas de filmes com atores reais e animação, o que permitiu ao maior jogador de basquete de todos os tempos contracenar com Pernalonga e os personagens da Looney Tunes. Quase 20 anos depois, há uma chance de uma continuação: a Warner Bros, responsável pelo filme, assinou um acordo com a SpringHill Entertainment, produtora de LeBron, o que fez reacender os rumores de que o astro do Cleveland Cavaliers será o protagonista de Space Jam 2.

Em 2014, Warner Bros e LeBron negaram qualquer possibilidade de uma continuação. O jogador, no entanto, se mostrou animado com um novo filme. “Gosto muito de Space Jam�.Tomara que eu tenha a possibilidade de fazer Space Jam 2″, disse na época. Além da parceria com o jogador, a produtora registrou a marca Space Jam novamente em junho para garantir exclusividade sobre o nome.

As duas partes, claro, preferem não criar expectativa nos fãs. Nas redes sociais, LeBron comentou apenas o acordo. “Mal posso esperar para levar histórias incríveis ao público”, escreveu em sua conta no Twitter. “Vamos lá. Muito aminado!”, acrescentou.

Em comunicado oficial, CEO da Warner Bros, Kevin Tsujihara, comemorou o acordo, que prevê o desenvolvimento de projetos para TV e cinema. “LeBron James é uma das marcas mais famosas do mundo e nós estamos animados para fazer negócios com ele. A combinação da presença midiática global de LeBron e a incomparável experiência da Warner Bros. com produção e distribuição será uma grande vitória para os fãs de todo o mundo.”

(Com Estadão Conteúdo)