Leandro Hassum vence processo contra a Oi e receberá R$ 20 mil

O humorista Leandro Hassum venceu um processo contra a empresa Oi e deverá receber 20.000 reais de indenização por danos morais, materiais e uso indevido de imagem. A sentença foi dada nesta quarta-feira pela 18ª Vara Cível do Rio de Janeiro.

O comediante entrou com processo contra a empresa de telefonia em 2015 por usar sua imagem para promover um pacote de televisão por assinatura e internet. Na época, a companhia veiculava um comercial com cenas do filme Os Caras de Pau, estrelado por Hassum e Marcius Melhem.

Em sua defesa, a Oi afirmou que exibiu imagens do filme com o intuito de promovê-lo, e não a si mesma, já que o pacote ofertado continha o serviço Telecine On Demand, que tinha o longa no catálogo.

A decisão da juíza Mabel Christina Vasconcellos, no entanto, teve como base um segundo momento da propaganda, em que aparecia a imagem de Hassum sozinho, fora do contexto do filme. “O réu utilizou a imagem do autor e seu prestígio para agregar valor ao produto comercializado, mediante uso indevido de sua imagem”, definiu a sentença.

Procurada, a Oi afirmou que não comenta processos em andamento.