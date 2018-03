LCD Soundsystem transforma show em balada no Lollapalooza

O show do LCD Soundsystem se transformou em uma verdadeira balada nesta sexta-feira, primeira noite do Lollapalooza. O público do festival em São Paulo aproveitou a apresentação da banda para dançar ao som do rock com batidas eletrônicas enquanto as luzes do palco eram refletidas por um grande globo espelhado localizado acima dos músicos.

O LCD Soundsystem começou o show, marcado para às 19h30, com poucos minutos de atraso. O público se conteve dançando no lugar nas duas primeiras músicas da setlist, Daft Punk Is Playing at My House e I Can Change. Os movimentos dos fãs foram ficando cada vez mais amplos, até atingir o ápice na sexta canção, Tribulations. Logo na introdução, as pessoas pulavam com o som dos sintetizadores e mantiveram o ritmo com passos para os lados, enquanto entrelaçavam os braços para o alto.

A banda americana entrou discretamente no palco, enquanto ainda apareciam os avisos de segurança nos telões. Sem qualquer vídeo de introdução, começaram a tocar, enquanto o vocalista James Murphy tomava a frente do palco. O grupo de Nova York fechou o palco Onyx nesta sexta-feira.

Formado em 2002, o LCD Soundsystem anunciou o fim da banda em 2011, mas voltou para uma nova turnê com o lançamento do álbum American Dream, em 2017. A banda mesclou músicas do novo disco, como Call the Police e Tonite, com antigos sucessos, incluindo Someone Great e Get Innocuous!.

Confira imagens do primeiro dia de Lollapalooza: