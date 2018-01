Laura Cardoso espinafra: ‘Odeio os políticos do Brasil’

Laura Cardoso mostrou o seu descontentamento com a situação atual da política brasileira durante uma entrevista ao canal de Antonia Fontenelle no YouTube. “Odeio os políticos do Brasil. São uns safados. Eu queria que eles desaparecessem da face da Terra. O Brasil ficou sem esperança, zonzo. O Brasil não entendeu esse roubo gigante, esse assalto à mão armada ao povo”, afirmou.

Aos 90 anos, a atriz ainda disse que não teria problemas em representar uma personagem homossexual e defendeu as colegas de profissão Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg, que viveram um casal na novela Babilônia. “O ser humano é sagrado. Ele pode seguir o caminho que acha que quer e que deve seguir. Respeito todos os seguimentos do ser humano, se ele quer amar um homem ou uma mulher”, declarou.

No entanto, ela não concordou com o casal formado por duas jovens na atual temporada de Malhação. “Eu acho que não há necessidade de mostrar certas cenas e de dizer certas coisas. Tem que ter um cuidado, sim. A menina pequena não vai entender muito o que está acontecendo. Deixa ela crescer, aí ela vai saber e vai escolher” , explicou.

“Eu não vou parar de gostar de viver nem f***”, ainda afirmou, após uma provocação de Antonia. A atriz explicou que nunca irá “deixar de gostar da vida” e que focou muito na vida profissional, sem ter se apaixonado por ninguém desde a morte do marido, o ator Fernando Baleroni, em 1980.