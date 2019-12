Intérprete da Rainha Má (a madrasta da Branca de Neve) em uma série que vira do avesso todos os contos de fada conhecido, a atriz Lana Parrilla afirmou, em visita ao Brasil, que aprova as releituras modernas das histórias infantis. “Estamos sempre corrigindo comportamentos e representações que funcionavam em outros tempos e agora não mais”, afirmou a atriz de Once Upon a Time, encerrada no ano passado.

Diante de um auditório lotado na CCXP, a estrela comentou a mais recente polêmica no mundo dos live-actions. “Achei a mudança na nova Ariel, por exemplo, muito legal. A possibilidade de ter uma princesa negra é incrível para muitas garotinhas”, disse.

O mediador do painel, Marcelo Forlani, contou que a atriz foi convidada para participar da feira desde a primeira edição do evento, em 2014.

Em solo brasileiro, Lana deu um show de simpatia. Falou em português com os fãs (“estou muito feliz de estar aqui”) e se emocionou ao rever cenas nas quais interpretava ao mesmo tempo a Rainha Má e sua versão moderna, Regina. “Sinto muita falta dela”, comentou a atriz, que tinha duas horas para trocar o visual vintage cheio de laquê e brilho pelo terninho escuro. “Me preparar para os dois papeis foi a coisa mais desafiadora da minha carreira”.